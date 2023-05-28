"خلال 4 ساعات".. الاستخبارات تطيح بمنفذ جريمتي خطف وقتل جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، الإطاحة بمنفذ جريمتي خطف وقتل في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بناء على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات البصرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج الاول لواء الثامن والتسعين".

وأضافت أن "بعد البحث والتفتيش والمطاردة تم إلقاء القبض على المتهم خلال (4 ساعات) من قيامه بعملية خطف وقتل للمجني عليه الذي كان يعمل موظفاً في شركة نفط الجنوب، إذ قام الجاني بعد الاختطاف برمي المختطف أربع إطلاقات نارية بمسدس نوع ansar مما أدى إلى قتله بالقرب من جسر سيد نور في منطقة الضواعن التابعة إلى ناحية النشوة بقضاء الدير وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.