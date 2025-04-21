خلال 3 أشهر.. العراق يفكك 146 شبكة مخدرات داخلية ودولية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، تأمين الحدود بأقوى منظومة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى تفكيك 146 شبكة مخدرات داخلية ودولية خلال الأشهر الـ 3 من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر الإنجازات والإحصاءات الخاص بالربع الأول من العام 2025، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوضع الأمني الحالي هو الأفضل منذ العام 2003".

وبشأن الحدود العراقية، أوضح ميري، أن "قيادة قوات الحدود عقدت مباحثات مع دول الجوار لضبط الشريط الحدودي بين البلدان"، مشيراً إلى أن "تأمين الحدود الآن هو الأفضل في تاريخ الدولة العراقية خصوصاً بعد ادخال الرادار لتقليل الجهد البشري".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "قوات الحدود جهزت بطائرات مسيرة مجهزة بكاميرات حرارية مداها 80 كيلومتراً".

وأشار إلى أن "أسعار المخدرات بارتفاع هائل وكبير بعد العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية العراقية"، مؤكداً "تفكيك 79 شبكة مخدرات محلية و67 شبكة مخدرات دولية، فضلاً عن صدور 12 مذكرة قبض دولية، بالإضافة إلى استرداد 12 هدفاً من المطلوبين بالمخدرات من عدد من الدول وكانت الكويت صاحبة العدد الأكبر".

ولفت ميري، إلى أن "الوزارة واصلت افتتاح البطاقة الوطنية في السفارات، كما تم استحداث مديريات جديدة لمديرية المرور ليصبح عددهاً 22 قاطعاً بدلاً عن 12 قاطعاً".

وأكد أن "نسبة الفساد في الجواز الإلكتروني تبلغ صفراً"، لافتاً إلى "التعاقد على طائرتين للإنقاذ والإطفاء، فضلاً عن تفعيل دور شرطة البيئة والرقابة".

كما تابع ميري، حديثه قائلاً إن "الوزارة عالجت 938 شائعة عبر قسم محاربة الشائعات"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت 2478، بين متسلل ومهربين عراقيين وأجانب بالإضافة إلى ضبط 4 ملايين لتر من المشتقات النفطية معدة للتهريب و412625 دولار أمريكي (مزور)".

وخلص ميري، إلى القول إن "القوات الأمنية ضبطت 1635، قطعة آثرية"، مبيناً أن "الوزارة شكلت 781 مجلس تحقيقي انجز منها 617، مجلساً وثبتت بحقهم تهم تقصير متعددة واحالتهم إلى محاكم قوى الامن الداخلي، كما تم طرد 75 بين ضابط ومنتسب خلال الـ 3 أشهر الماضية".