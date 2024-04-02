خلال 3 أشهر.. الداخلية العراقية تكشف لشفق نيوز إحصائيات ضبط المخدرات والمتاجرين بها

شفق نيوز/ كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إحصائياتها عن الكميات المضبوطة من هذه المواد، وأعداد المعتقلين من المتاجرين بها ومتعاطيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، الحقوقي حسين يوسف التميمي، لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الربع الأول من العام الحالي تم ضبط 602 كيلو و945 غراماً من المخدرات، بالإضافة إلى ثمانية أطنان و904 كيلوات و485 غراماً من المؤثرات العقلية".

وأضاف "تم اعتقال 3875 شخصاً من المتاجرين والمتعاطين، وصدرت أحكام قضائية بحق 2109 مدانين منهم".