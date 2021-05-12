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خلال 24 ساعة.. 6 دواعش بقبضة الجيش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T10:00:59+0000
خلال 24 ساعة.. 6 دواعش بقبضة الجيش في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات محافظة الانبار غربي العراق، ناصر الغنام، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على 6 عناصر في تنظيم داعش خلال عمليات أمنية مختلفة على مدى 24 ساعة الماضية.

وقال الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات الجيش ألقت القبض على ستة عناصر في داعش خلال عمليات أمنية مناطق متفرقة في قاطع المسؤولية بالأنبار في 24 ساعة الماضية.

وسياق متصل، أفاد مصدر مسؤول في قيادة عمليات محافظة الانبار، بأن "عمليات مطاردة الإرهاب في المحافظة، مستمرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتم التوجيه بذلك خلال اجتماع أمني عقد في وقت سابق من اليوم".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "تم خلال الاجتماع أيضا التوجيه باستمرار عمليات نشر الأجهزة الأمنية على الطريق الدولي السريع في الانبار، لحماية ارتال الدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن".

وتابع المصدر، أن "من ضمن التوجيهات التي تم التشديد على تنفيذها هي نشر عناصر الأجهزة الأمنية مع الكوادر الصحية لفض التجمعات ومحاسبة المخالفين، فضلا على إجبار المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية التي من شأنها الحد من تفشي وباء كورونا".

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