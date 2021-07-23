خلال 24 ساعة.. مقتل أربعة لاجئين عراقيين في سوريا

شفق نيوز/ عثرت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) على جثث أربعة لاجئين عراقيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في مخيم الهول شرق الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، "عثرت قوات أمن مخيم الهول على جثة اللاجئ قحطان أحمد حسن مقتولاً بعدة طلقات نارية في الرأس صباح اليوم الجمعة في القطاع الأول الخاص باللاجئين العراقيين".

وأضاف، "كما وجد اللاجئ العراقي احمد فايق حروبي في القطاع ذاته مقتولاً بطلقات نارية مساء الخميس".

وعثرت قوات الأمن صباح أمس الخميس، على لاجئ ولاجئة عراقيين مقتولين بواسطة طلقات نارية في القطاع الأول من المخيم، وفق المصدر ذاته.

وشهد المخيم أكثر من 20 حادث قتل عقب العملية الأمنية التي نفذتها قوات الأمن الداخلي (الاسايش) ووحدات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية في آذار/ مارس الفائت.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسراً وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة. ضمنهم 8256 عائلة عراقية، بعدد افراد 30738 شخصاً.