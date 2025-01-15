خلال 24 ساعة .. مقتل ثلاث نساء احداها قرب مرقد ديني جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة امرأة مقتولة بطلق ناري من سلاح نوع مسدس في قضاء الزبير، غربي محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

و قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية وجدت جثة لامرأة مقتولة بطلق ناري في أحد دور التجاوز في قضاء الزبير، بعد تلقيها بلاغاً من مواطنين".

و أوضح، إن "الجاني اعتقل بعد تشكيل فريق بحث و تحرٍ، و اعترف بقيامه بالقتل بسلاح نوع مسدس داخل منزل الضحية".

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في المحافظة فقد أبلغ في وقت سابق من صباح اليوم مصدر في الشرطة المحلية وكالة شفق نيوز، بأن امرأة قُتلت على يد شقيقها بالخطأ أثناء إجراء عملية تنظيف سلاحه الشخص داخل دارهم ضمن منطقة القبلة بالبصرة.

في غضون ذلك فاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، بالعثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية قُتلت خنقا بواسطة حبل شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة فتاة شابة يعتقد في العشرينات من عمرها (مجهولة الهوية) قرب مرقد السيد الأخضر بقضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "الجثة عليها آثار شنق وبجوارها حبل، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".