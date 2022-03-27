خلال 24 ساعة .. مصرع وإصابة 28 شخصا بحوادث سير في العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأحد، بمصرع ستة أشخاص، وإصابة 22 آخرين بجروح بحوادث سير وقعت في مناطق ومدن مختلفة من العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن "حادث اصطدام وقع في محافظة نينوى على الطريق العام تلعفر- سنجار بين المركبتين الأولى (١٥٢١٢٥) أربيل خصوصي نوع هونداي "النترا"، والمركبة الثانية (٨٤٩٥٢) دهوك خصوصي نوع "بيوك" بسبب الاجتياز الخاطئ والسرعة الشديدة.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بجروح.

ووقع حادث انقلاب في محافظة البصرة على الطريق ( الزبير) قرب قيادة العمليات للمركبة المرقمة (٥١٧٩٧د) بغداد خصوصي نوع شيري "كيو كيو" بسبب فقدان السيطرة على المركبة نتيجة السرعة الشديدة مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ومن انقلابها وإصابة اثنين بجروح، وفقا للبيان.

كما أشارت المديرية إلى وقوع حادث انقلاب في محافظة الديوانية على الطريق السريع قرب منطقة الدواجن للمركبة المرقمة (٤٩٨٦٩أ) كركوك خصوصي نوع "دودج استيشن" بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم انقلابها واصابة 7 اشخاص بجروح.

المديرية نوهت أيضا إلى أن حادث اصطدام في محافظة الانبار حصل على الطريق الرابط بين قضاء هيت ومعمل اسمنت كبيسة بين المركبتين الأولى(١١٢٦٨ر) بغداد حمل نوع "مارسيدس" قلاب والمركبة الثانية ( بلا) ستوتة بسبب انحراف المركبة الأولى عن مسارها والاصطدام بالدراجة مما أدى لوفاة شخص واحد.

كما ذكرت أيضا أن حادث اصطدام مركب وقع في محافظة بابل على الطريق السريع ناحية الإمام قرب جسر ١٣ بين أربع مركبات: الأولى (١٧٦٦٢ه) بغداد خصوصي، والثانية (١٨٧٩٧م) بغداد خصوصي نوع "افلون"، والثالثة (٥٠٤٤١ج) بغداد أجرة، والرابعة (٣٥٦٦٣أ) النجف خصوصي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، مشيرة إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء هذا الحادث.

وتابع مديرية المرور بأن حادث انقلاب وقع في محافظة المثنى على طريق السماوة السريع للمركبة المرقمة( ٢٥٤٥أ) المثنى حمل نوع "تويوتا بيك اب" بسبب السرعة الشديدة مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم احرافها على الكتف الترابي وانقلابها مما ادى إلى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح.