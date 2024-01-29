خلال 24 ساعة.. مجهولون يسرقون "صدقات" مسجدين في ديالى

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية في ديالى، يوم الاثنين، بتعرض مسجدين بالمحافظة لعمليات سطو طالت "أموال الصدقات" من قبل مجهولين.

ونقل مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، ان مجهولين اقدموا على سرقة صندوق التبرعات والصدقات في مسجد (الرحم) باطراف ناحية العبارة، ( 15 كم شمال شرق بعقوبة).

وفي حادث آخر، وخلال أقل من 24 ساعة وبحسب المصدر نفسه، اقدم مجهولون على كسر أقفال مسجد (المصطفى) في قرية (الاجيحل) في منطقة (امام ويس) التابعة لقضاء المقدادية، (50 كم شمال شرق بعقوبة)، وسرقوا صندوق التبرعات ولاذوا بالفرار.

واكد المصدر، ان كاميرات المراقبة وثقت الحادثين وبانتظار التحقيقات والتحريات للوصول الى الفاعلين.

من جانبه، قال مدير الوقف السني في ديالى قصي سالم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إنه "لم نبلغ رسميا بحادثي السرقة"، مرجحا أن تكون دوافعه اجتماعية وأن الفاعلين ربما صبية او مراهقين ارتكبوا الفعلة لاسباب غير معلومة ".

وأكد أن "أبواب الوقف السني ومساجده مفتوحة لمساعدة الفقراء والمحتاجين بالطرق الشرعية وفق الشرائع الاسلامية".

وبين الخزرجي ان "اكثر من 1000 مسجد تتبع الوقف السني في ديالى ولا يمكن تأمين الحماية لجميعها بسبب قيود الدرجات الوظيفية والقيود المالية، الا ان اغلب المساجد تحت حماية ورعاية متبرعين يقيمون مراسيم الصلاة في اوقاتها وينتهي عملهم".

وتابع،أن "أغلب المساجد باتت مراقبة بالكاميرات لرصد اي اعمال او حوادث"، مشيرا إلى أن "الجوامع الكبيرة محمية امنيا الا ان الكثير من الجوامع أنشأت وشيدت في القرى والأرياف بنفقات الأهالي ورعايتهم وهم المسؤولون عن حمايتهم وتأمينها ولا يمكن توفير الحماية الأمنية لكافة المساجد في المحافظة.