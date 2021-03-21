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خلال 24 ساعة.. شرطة ميسان تفك شفرة جريمة قتل رجل أمن غامضة

Category: أمـن

Date: 2021-03-21T13:08:02+0000
خلال 24 ساعة.. شرطة ميسان تفك شفرة جريمة قتل رجل أمن غامضة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الاحد، عن ملابسات حادثة قتل لمفوض شرطة بعد 24 ساعة من وقوعها، مشيرة الى القبض على الجاني.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بتاريخ 20 / 3 / 2021، تعرض المجنى عليه لطلق ناري داخل منزله في احدى مناطق قضاء العمارة منطقة (حي النداء) وعلى اثرها أمر قائد شرطة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم الساعدي بتشكيل فريق عمل وبإشرافه شخصيا لمتابعة تفاصيل الجريمة".

وأضافت "من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام / شعبة مكافحة إجرام حطين من إلقاء القبض على منفذ الجريمة وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وهي زوجة المجني عليه باستخدام سلاحه الشخصي والذي عثر عليه داخل خزان الماء وكانت دوافع القتل مشاكل عائلية ومشاجرات بين الحين والآخر".

وأشارت الى "تدوين اقوال المتهمة قضائيا واجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للاعتراف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها".

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