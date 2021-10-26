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خلال 24 ساعة.. إخماد 7 حرائق في نصف بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T18:41:38+0000
خلال 24 ساعة.. إخماد 7 حرائق في نصف بغداد

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، سبعة حرائق في جانب الكرخ من العاصمة بغداد خلال 24 ساعة فقط.

وذكر بيان لمديرية دفاع مدني الكرخ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز الشعلة أخمد حادث حريق داخل محل كوفي شوب مبني من مادة سندوج بنل بسبب تماس كهربائي داخلي"، مضيفا أن "المركز ذاته أخمد حادث حريق داخل غرفة طابق ثالث في منطقة القطاع السادس بسبب عبث اطفال".

واوضح أن "المركز نفسه أخمد أيضا حادث حشائش مع مطبخ حارس مدرسة في منطقة الرحمانية بسبب الاهمال في عمليات التنظيف".

ولفت البيان إلى ان "مركز الحرية أخمد حادث حريق في دراجة ناريه مع عجلة نوع شيري في كراج دار في منطقه الحرية الثالثة"، مبينا أن "الاسباب تحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".

واشار الى أن "مركز العامرية أخمد حادث حريق داخل شقة طابق اول في منطقه شارع المنظمة بسبب تماس كهربائي داخلي"، منوها الى ان "المركز ذاته أخمد حادث حريق في كرفان متروك مع حشائش في ساحة متروكة تقاطع شارع العمل الشعبي بسبب الاهمال اثناء عمليات التنظيف".

وختم البيان أن "مركز المنصور أخمد حادث حريق داخل دار سكن في منطقة الطوبجي بسبب تماس كهربائي داخلي"، مؤكداً ان "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية".

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