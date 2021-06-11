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خلال 24 ساعة.. حالة انتحار فاشلة و25 معتقلا في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-06-11T10:13:53+0000
خلال 24 ساعة.. حالة انتحار فاشلة و25 معتقلا في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل حالة انتحار فاشلة لفتاة دون العشرين من عمرها، فيما أكد اعتقال 25 مطلوبا للقضاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية سجلت حالة انتحار فاشلة لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، حيث أقدمت على تناول مواد معقمة سامة داخل منزلها بقضاء الغراف شمالي المحافظة"، لافتا إلى أن " ذويها تمكنوا من إنقاذها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي شأن منفصل، أبلغ المصدر، أن "القوات الأمنية اعتقلت 25 مطلوباً للقضاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم مطلوبون بجرائم قتل وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، ونصب واحتيال وسرقة".

ووفقا للمصدر، "أصيب شاب برأسه بعد أن كان يعبث بالسلاح فأطلق النار على نفسه بالخطأ، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

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