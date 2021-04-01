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خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-04-01T12:11:09+0000
خلال 24 ساعة .. تفكيك 300 صاروخ نمساوي في سهل نينوى

شفق نيوز/ تمكن اللواء 30 بالحشد الشعبي، الخميس، من تفكيك الصواريخ الـ300 التي عثر عليها في سهل نينوى.

 وكانت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي عثرت، امس الأربعاء، على 300 صاروخ نوع “نمساوي 155” خلال عملية امنية في قاطع الفوج الثاني.

وقال الحشد في بيان اليوم ان القوة تمكنت من تفكيك الصواريخ اليوم بأمان.

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت فرقة المشاة العشرين عملية بحث وتفتيش في قضاء البعاج، جنوبي الموصل.

وقال بيان للجيش العراقي ان القوات تمكنت من العثور على 21 عبوة ناسفة و 23 قنبرة هاون من مخلفات إرهابيي داعش.

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