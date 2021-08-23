خلال 24 ساعة الماضية.. ممارسات أمنية واعتقال مطلوبين ومتهمين في العراق

شفق نيوز / أعلنت أجهزة الأمن العراقية، يوم الاثنين، القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة، فضلا عن مطلوبين، خلال عمليات متفرقة في مختلف مدن البلاد.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكتب مكافحة إجرام المحمودية ألقى القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع المحمودية".

وأضافت الشرطة، أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام القدس، ألقى القبض على متهمين أثنين بالسرقة لقيامهما بالدخول الى دار سكني يعود لأحد المواطنين وسرقة مبلغ (19 مليون دينار عراقي) من داخل الدار".

ومن جهة أخرى، أكدت الشرطة "القبض على شخصين، وبحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال، وجهاز تعاطي للمخدرات من قبل دوريات نجدة الكندي في العاصمة بغداد".

وفي محافظة واسط، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على متهم "وفق المادة 4/ إرهاب (الدكة العشائرية) حيث تم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه أصولياً".

إلى ذلك، كشفت مديرية شرطة ذي قار، عن اعتقال قسم مكافحة الإجرام، متهماً بجريمة اغتصاب بعد تقديم شكوى من قبل أحد المواطنات، وبعد التعمق بالتحقيق مع المتهم اعترف صراحة بارتكابه الجريمة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

في سياق ذب صلة، ألقت شرطة الفجر في ذي قار، القبض على "ثلاثة متهمين شمالي المحافظة، خلال ممارسة أمنية، وإحالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي صلاح الدين، نفذت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت حملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب.

وبحسب بيان لشرطة صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، نفذت "مديرية شؤون أفواج الطوارئ بالمحافظة، واجب نصب (٦) كمائن ضمن قاطع المسؤولية لمراقبة وتأمين حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وفي إطار ذلك، احتجزت مديرية مرور صلاح الدين، بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة، "خمس دراجات نارية، وفرض غرامات على ٥٣ مركبة لمخالفتها الأوامر والتعليمات المرورية".