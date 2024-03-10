خلال 24 ساعة .. القوات العراقية تقتل 10 عناصر من داعش في عمليات "وعد الحق"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، مقتل 10 عناصر من تنظيم داعش خلال عمليات "وعد الحق" العسكرية الجارية في محافظتي الأنبار وديالى.

وقالت القيادة في بيان إنه "استمرارا للعمليات التعرضية خلال عملية وعد الحق الثالثة وأثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تمت ملاحقة عجلة نوع بيك اب بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاما ناسفا".

وأضاف البيان، أن "القوة المنفذة للواجب تمكنت من قتلهم جميعاً ، وبهذا يكون عدد الإرهابيين القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية 10 إرهابيين".