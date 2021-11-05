خلال 24 ساعة .. القبض على قاتل مهندس الكهرباء في بغداد (صورتان)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد يوم الجمعة أن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهم بقتل (مهندس) يعمل في وزارة الكهرباء .

ووفقا لبيان صادر عن العمليات فإن عملية القبض جاءت شرقي العاصمة بناءً على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري بين قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وأوضح البيان أن قوة من الفوج الأول في اللواء الثاني شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على المتهم بعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة التي أظهرت القاتل وهو يستقل عجلة مدنية، اذ تم مداهمة داره والقبض عليه وضبط بحوزته سلاح الجريمة.

وتابع البيان أنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون.

فاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن مجموعة مسلحة اقدمت على تصفية مهندس يعمل في دائرة حكومية للكهرباء شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن المجموعة المسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أقدموا على قتل المدعو (ع.ك.م) يعمل مهندسا في دائرة كهرباء منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أن المسلحين نصبوا كمينا للضحية أثناء خروجه من مكان عمله في الدائرة المذكورة أعلاه.