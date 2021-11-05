سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 24 ساعة .. القبض على قاتل مهندس الكهرباء في بغداد (صورتان)

Category: أمـن

Date: 2021-11-05T10:13:54+0000
خلال 24 ساعة .. القبض على قاتل مهندس الكهرباء في بغداد (صورتان)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد يوم الجمعة أن القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على متهم بقتل (مهندس) يعمل في وزارة الكهرباء .

ووفقا لبيان صادر عن العمليات فإن عملية القبض جاءت شرقي العاصمة بناءً على معلومات دقيقة وتنسيق استخباري بين قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وأوضح البيان أن قوة من الفوج الأول في اللواء الثاني شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على المتهم بعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة التي أظهرت القاتل وهو يستقل عجلة مدنية، اذ تم مداهمة داره والقبض عليه وضبط بحوزته سلاح الجريمة.

وتابع البيان أنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون.

فاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن مجموعة مسلحة اقدمت على تصفية مهندس يعمل في دائرة حكومية للكهرباء شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن المجموعة المسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أقدموا على قتل المدعو (ع.ك.م) يعمل مهندسا في دائرة كهرباء منطقة البلديات شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أن المسلحين نصبوا كمينا للضحية أثناء خروجه من مكان عمله في الدائرة المذكورة أعلاه.

related

عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

Date: 2019-09-11 10:32:40
عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

فيديو .. مجموعة مسلحة تجهز على مهندس يعمل بدائرة للكهرباء في بغداد

Date: 2021-11-04 12:08:56
فيديو .. مجموعة مسلحة تجهز على مهندس يعمل بدائرة للكهرباء في بغداد

اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

Date: 2021-08-10 19:36:00
اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

بزي مدني.. انتشار أمني مكثف في بغداد

Date: 2019-12-14 08:37:12
بزي مدني.. انتشار أمني مكثف في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

اعتقال شخص بحوزته اكثر من 250 كتاباً يروج لفكر داعش ببغداد

Date: 2019-07-14 19:38:36
اعتقال شخص بحوزته اكثر من 250 كتاباً يروج لفكر داعش ببغداد

انفجار في ساحة التحرير وسط بغداد

Date: 2021-10-01 15:25:18
انفجار في ساحة التحرير وسط بغداد

إحباط تفجير في العاصمة بغداد

Date: 2021-02-12 15:45:52
إحباط تفجير في العاصمة بغداد