خلال 24 ساعة .. العراق يعلن مقتل 10 عناصر من داعش حصيلة ضربات جوية

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، مقتل 10 إرهابيين في ثلاث عمليات شارك بها صقور الجو وجهاز مكافحة الإرهاب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك، استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إذ واصلت قوات الأمن بمختلف صنوفها بإدامة الضغط على العناصر الإرهابية وفق خطة محكمة كبدتهم خسائر بالأرواح ودمرت أوكارهم.

وأوضحت الخلية، أن "صقور الجو وجهوا ضربة جوية موفقة أمس الجمعة، في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن مقتل أربعة إرهابيين، كما تمكن جهاز مكافحة الارهاب من قتل ثلاثة إرهابيين، فيما نجح سلاح الجو العراقي من توجيه ضربة جوية أخرى مكملة لجهود يوم أمس في قاطع ديالى - جبال حمرين أسفرت عن تدمير عدد من الاوكار وقتل ثلاثة إرهابيين".