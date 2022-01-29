سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 24 ساعة.. اعتقال 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-29T15:42:10+0000
خلال 24 ساعة.. اعتقال 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، القبض على 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل خلال آخر 24 ساعة.

وقالت القيادة في بيان اوردته وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وخلال الـ24 ساعة الماضية القت القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض على اثنين منهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة فيما القت مفارز سيطرة الانتصار القبض على المتهم الثالث والمطلوب بقضايا ارهاب حيث تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبون وفق قضايا تتعلق بالارهاب".

واوضحت، أن "مفارز سيطرة الشعب القت ايضا القبض على متهمين اثنين بالسرقة اما مفارز سيطرة التاجي فقد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 406 قتل كما ضبطت سيطرة بعقوبة السياحي عجلة مسروقة ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة حيث تم اقتياد المتهمين مع العجلة المضبوطة الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

related

بغداد.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات

Date: 2021-11-16 17:53:55
بغداد.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما قطعة أثرية وآخر وفق قضايا مخدرات

ميسان.. الإطاحة بمتهم نفذ 26 عملية سرقة

Date: 2021-07-23 17:01:14
ميسان.. الإطاحة بمتهم نفذ 26 عملية سرقة

شرطة بغداد تطيح بشخصين انتحلا صفة مسؤولين حكوميين واحتالا على 23 شخصاً

Date: 2021-01-11 16:06:25
شرطة بغداد تطيح بشخصين انتحلا صفة مسؤولين حكوميين واحتالا على 23 شخصاً

سيطرات أمنية ببغداد تعتقل متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير

Date: 2021-12-14 17:09:50
سيطرات أمنية ببغداد تعتقل متهمين بالارهاب وآخرين بالتزوير

شرطة الفلوجة تحبط مخططاً "إرهابياً" لزعزعة الأمن

Date: 2021-08-02 19:02:34
شرطة الفلوجة تحبط مخططاً "إرهابياً" لزعزعة الأمن

شرطة بغداد تتخذ اجراءات بحق أفراد مفرزة انهالوا بالضرب المبرح على شخص (فيديو)

Date: 2021-04-20 12:00:21
شرطة بغداد تتخذ اجراءات بحق أفراد مفرزة انهالوا بالضرب المبرح على شخص (فيديو)

القبض على إرهابيين ومطلوبين للقضاء في ديالى وواسط

Date: 2021-01-04 06:59:18
القبض على إرهابيين ومطلوبين للقضاء في ديالى وواسط

خلال 24 ساعة الماضية.. ممارسات أمنية واعتقال مطلوبين ومتهمين في العراق

Date: 2021-08-23 07:04:41
خلال 24 ساعة الماضية.. ممارسات أمنية واعتقال مطلوبين ومتهمين في العراق