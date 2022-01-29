خلال 24 ساعة.. اعتقال 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، القبض على 6 متهمين بينهم 3 "إرهابيين" وقاتل خلال آخر 24 ساعة.

وقالت القيادة في بيان اوردته وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وخلال الـ24 ساعة الماضية القت القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض على اثنين منهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة فيما القت مفارز سيطرة الانتصار القبض على المتهم الثالث والمطلوب بقضايا ارهاب حيث تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبون وفق قضايا تتعلق بالارهاب".

واوضحت، أن "مفارز سيطرة الشعب القت ايضا القبض على متهمين اثنين بالسرقة اما مفارز سيطرة التاجي فقد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 406 قتل كما ضبطت سيطرة بعقوبة السياحي عجلة مسروقة ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة حيث تم اقتياد المتهمين مع العجلة المضبوطة الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".