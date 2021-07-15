خلال 2021.. إيران والكويت اعتقلتا أكثر من 100 صياد عراقي

شفق نيوز / كشف رئيس جمعية الصيادين العراقيين في محافظة البصرة، بدران التميمي، يوم الخميس، عن أعداد الصيادين العراقيين الذين جرى اعتقالهم من قبل السلطات الإيرانية والكويتية في المياه الإقليمية العراقية.

وذكر التميمي، لوكالة شفق نيوز، أن أكثر من 100 صياد عراقي اعتقل من قبل إيران والكويت في عرض المياه الإقليمية العراقية منذ مطلع العام الحالي.

وأوضح أن الكويت تقوم عادة بإطلاق سراح الصيادين العراقيين بوساطة من قبل ضباط عراقيين لديهم علاقات مع الجانب الكويتي، بينما تحتجزهم إيران لأكثر من 10 أيام قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم تلقائيا وتسليمهم إلى العراق.

وأضاف التميمي أن السلطات العراقية تقوم، بدورها، باحتجاز الصيادين بعد استلامهم، مبينا أن الصياد العراقي يخسر قرابة 5 ملايين دينار ما بين توكيل محام وجلب كفيل لغرض الخروج من السجن.

وأشار رئيس جمعية الصيادين العراقيين، إلى أن "الجانب الكويتي مايزال يحتفظ بأحد الصيادين من العراق نتيجة إدانته ظلما بقتل أحد عناصر الأمن الكويتي والذي قتله زملاءه بالخطأ، حيث حكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت".

ولفت التميمي، إلى أن "هناك مضايقات تحصل للصيادين العراقيين وعدم ممارسة لعملهم بشكل آمن وخاصة في مياه خور عبدلله"، داعيا الجهات الحكومية إلى "حماية الصياد العراقي وتوفير بيئة آمنة لعمله".