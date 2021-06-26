خلال 2021 فقط.. اعتقال 160 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات في ذي قار

شفق نيوز / كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، عن إحصائية بأعداد المعتقلين من تجار ومتعاطي المخدرات في اقضية ونواحي المحافظة منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية استطاعت اعتقال 160 تاجرا ومتعاطيا للمخدرات في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 في جميع مناطق مدينة الناصرية وضواحيها".

وأضاف، أن "شعبة مكافحة المخدرات صادرت أيضا أكثر من 15 كغم من مادة الكريستال، فضلا عن أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة نوع (كبتي،وصفر واحد) كانت بحوزة المعتقلين الـ160، إضافة إلى العشرات من أجهزة التعاطي لمادة المخدرات".

ولفت المصدر، إلى أن "أكثر من 40% من المعتقلين تمت احالتهم إلى محاكم الجنح والجنايات، فيما ما تزال الإجراءات التحقيقية والقضائية سارية بحق المتهمين البقية".