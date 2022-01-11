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خلال 2021.. الداخلية العراقية تعلن رصد قرابة 8 آلاف شائعة

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T09:07:01+0000
خلال 2021.. الداخلية العراقية تعلن رصد قرابة 8 آلاف شائعة

شفق نيوز/ أعلن قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، رصد 7825 شائعة مختلفة وإنجاز أكثر من 80% منها خلال العام 2021.

وقال القسم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار متابعة الشائعات وتحديد تأثيراتها على مختلف الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية والاقتصادية وغيرها وبما يسهم في اطلاع الرأي العام في البلاد على الحقائق المجردة وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتنوير المتابعين بأهمية عدم الانجرار خلف الأكاذيب وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية لا حصر لها، تمكن قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من رصد " 7825" شائعة خلال العام الماضي 2021 وقد تنوعت هذه الشائعات بين أمنية وسياسية وانتخابية وصحية واقتصادية".

واضاف، "تمكنت مفارز القسم المختصة من الضباط والمنتسبين المعنيين بالعمل الجاد على معالجة هذه الشائعات والتعامل معها بمبدأ إيضاح الحقائق وتوضيحها للرأي العام وتفنيد ما تضمنته من أكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة وبلغت نسبة المعالجة لهذه الشائعات حوالي 80%".

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