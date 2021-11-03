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خلال يوم واحد.. العراق يسجل ثاني حالة انتحار لرجل أمن

Category: أمـن

Date: 2021-11-03T12:12:16+0000
خلال يوم واحد.. العراق يسجل ثاني حالة انتحار لرجل أمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بتسجيل حالة انتحار جديدة لرجل أمن في العاصمة بغداد، وهي ثاني حالة تسجل اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطياً منسوباً لحماية المنشآت داخل احدى المدارس ضمن منطقة الجعيفر وسط بغداد، اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاحه الشخصي اثناء الواجب".

ولم تتوفر على الفور اي معلومات عن أسباب الانتحار.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بأن عنصراً أمنياً اقدم على الانتحار جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عنصراً أمنياً برتبة مفوض في الأربعينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب الانتحار يعود لضائقة مالية، تسببت له بديون مالية كبيرة بذمته".

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