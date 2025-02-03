خلال يوم.. الأمن الوطني يلقي القبض على الهارب من محكمة الكرخ

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم هرب من داخل محكمة ببغداد.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على متهم بعد هروبه من محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، وذلك خلال 24 ساعة من حادثة هروبه.

وأضاف أن عملية إعادة القبض على المتهم جاءت بعد تكثيف الجهود الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث تمكنت المفارز المختصة من تحديد مكان اختباء المتهم.

واشار إلى تسليم المتهم إلى مركز شرطة المنصور وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.