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خلال يوم.. العراق يخلي 142 حاوية تضم مواد "شديدة الخطورة"

Category: أمـن

Date: 2021-02-05T18:12:52+0000
خلال يوم.. العراق يخلي 142 حاوية تضم مواد "شديدة الخطورة"

شفق نيوز/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، يوم الجمعة، عن إخلاء 142 حاوية تضم مواد "شديدة الخطورة" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال إعلام الهيأة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي جرت عملية اخلاء (8) حاويات من مينائي ام قصر الأوسط والجنوبي تحتوي على مواد شديدة الخطورة والتي تكون عائديتها إلى وزارة النفط ، بعد استكمال الإجراءات الاصولية كافة لتنفيذ تلك التوجيهات".

وأشار البيان إلى أن "المنافذ الحدودية في موانئ ام قصر قامت اليوم بأخلاء (142) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة".

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