خلال أيام.. نينوى تستعد لتسلم 170 عائلة "داعشية" من "الهول"

شفق نيوز/كشف عضو مجلس النواب عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الاثنين، عن وصول وجبة جديدة تبلغ 170 عائلة من عائلات داعش في مخيم الهول بسوريا إلى محافظة نينوى.

وقال الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، إن "وجبة جديدة تبلغ 170 عائلة من عائلات داعش سيجري نقلها خلال الأيام القادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة (جنوب الموصل).

وأوضح أن "الرحلة تحمل الرقم 16 كوجبات جرى نقلها من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة حيث مركز إعادة تأهيل عائلات داعش"، مبينا أن "إجراءات أمنية واستخبارية سترافق عملية الاستلام والتسليم وخصوصاً في ما يتعلق بأسماء العائلات وعزل المطلوبين منهم".