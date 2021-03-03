خلال أيام.. مقتل ثالث لاجئ عراقي في مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ عثر على لاجئ عراقي مقتولا في خيمته فجر يوم الأربعاء في مخيم الهول شرق الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والذي يضم الكثير من عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوى أمن المخيم عثرت فجر اليوم على جثة لاجئ عراقي قتل في خيمته بأكثر من ستة طلقات في رأسه وصدره".

وأوضح المصدر ان "الشاب العراقي علي أحمد جاسم (19 عاما) يقطن في القسم الأول من المخيم ويتوقع أنه قتل بمسدس كاتم صوت على يد خلايا تنظيم داعش داخل المخيم".

وكانت قوى الأمن الداخلي قد عثرت يوم أمس على جثة لاجئ من الجنسية العراقية، قتل من قبل مجهولين بثلاثة طلقات نارية في القسم الثالث الخاص بالعراقيين فيما حدثت واقعة مشابهة مطلع الشهر الجاري راح ضحيتها لاجئ عراقي في القسم الأول من المخيم.

ويشهد مخيم الهول منذ العام الماضي حوادث اغتيالات مستمرة حتى بات تتكرر بشكل شبه يومي في ظل توجيه اتهامات لخلايا تنظيم داعش داخل المخيم.

ومنذ بداية العام الجديد شهد المخيم 28 جريمة قتل، 17 منهم من اللاجئين العراقيين بينهم طفل و3 نساء، و5 سوريين بينهم امرأتان و”رئيس المجلس السوري” في المخيم، و عنصران من الآسايش، فيما قتل مسلح من الخلايا المسؤولة عن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل دورية تابعة للآسايش.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.