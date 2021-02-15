خلال أيام.. الكاظمي يكشف المستور بشأن "عصابة الموت"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إجراء كشف الدلالة للجرائم التي ارتكبتها "عصابة الموت" في محافظة البصرة، مشيرا إلى أن الكاظمي ينوي الكشف عن تفاصيل هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

وفجر الاثنين، أعلن الكاظمي إلقاء القبض على "عصابة الموت" المتورطة باغتيال ناشطين في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال المصدر المطلع لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مختصة من الاستخبارات والمخابرات وقيادة عمليات البصرة اجرت اليوم كشف الدلالة مع المتهمين من (عصابة الموت) على الجرائم التي ارتكبوها"، لافتا إلى أن "عمليات التحقيق لم تكتمل بنسبة 100 في المئة".

وبين المصدر، أن "المعلومات التي تظهر حاليا للصحافة هي عبارة تسريبات أمنية فقط، ولم تصدر ببيان رسمي".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لديه الرغبة الكاملة بالإعلان عن تفاصيل العملية والمعتقلين فيها بمؤتمر أمني خاص خلال الأيام المقبلة، وسيكون بزيارة رسمية للبصرة".

وتابع المصدر، أن "عوائل الشهداء الذين تضرروا من العمليات سيتم تدوين اقوالهم، كمدعين بالحق الشخصي ضد المتهمين المعتقلين".

ووفق تغريدة نشرها الكاظمي جاء فيها، أن "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

وأضاف الكاظمي؛ أن "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين"، مردفا أن "العدالة لن تنام".

في الأثناء، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "العصابة اعترفت بكافة الجرائم التي ارتكبتها وعددها 10 جرائم خلال الفترة الماضية بينها جريمة قتل الصحفي احمد عبد الصمد"، موضحاً أن "عدد أفراد العصابة 4 أشخاص، وهم قتلة مأجورين انشقوا بوقت سابق عن احد الجهات المسلحة في المحافظة".

وتابع المصدر، أنهم "يتبعون حالياً لاحد الاشخاص من أرباب السوابق المختصين بعمليات القتل وترويع اهالي البصرة، والذي كان يدعمهم مالياً لتنفيذ جرائمهم".