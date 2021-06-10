خلال وقت قياسي.. حربية يطيح بمنفذ جريمة قتل "مفوض" في ذي قار

شفق نيوز / أعلن قائد عمليات سومر (ذي قار) الفريق قوات خاصة الركن، سعد حربية، القاء القبض على منفذ جريمة قتل "مفوض" في المحافظة.

وأوضح بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حربية وجه تشكيل فريق عمل للكشف وبالسرعة الممكنة عن ملابسات جريمة قتل رجل شرطة أثناء تأدية الواجب صباح يوم الخميس، وعلى الفور تم تشكيل فريق العمل بإشراف مدير قسم شرطة بلدة الشامية العميد الحقوقي فراس محمد خزعل بالتعاون مع قسم شرطة النجدة، إضافه إلى تشكيل مفارز تحري وتتبع لتحركات المتهم".

وأضاف البيان، الصادر عن إعلام شرطة ذي قار، أن " مفارز الشرطة وبعد ساعات قليلة من الحادث، حددت حركة المتهم (ك.س.ذ) البالغ من العمر 21 عاماً، وتبين أنه يسكن الناصرية محلة الإسكان الصناعي، وتم اعتقاله من قبل مفارز مركز شرطة البطحاء".

وأوضح أن "مجريات التحقيق ومواجهة الأدلة المتوفرة، اعترف المتهم صراحة بارتكاب الجريمة المسندة إليه، وجاء باعترافاته انه قام بضرب المفوض المغدور بواسطة (حجر) مما أدى إلى وفاته".

ووفقا للبيان، "دونت أقواله بالاعتراف، وأجري كشف الدلالة وجاء مطابقا لأقواله، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق الماده 406 من قانون العقوبات العراقي أصوليا (القتل العمد) لينال جزاءه العادل ويكون عبرة لكل من يحاول المساس بأمن المحافظة".