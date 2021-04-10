خلال نزهة في صلاح الدين.. غرق شابين من بغداد بنهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بغرق شابين من بغداد في نهر دجلة، خلال زيارة سياحية لأصدقائهم في قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابين من سكان بغداد غرقا في نهر دجلة خلال نزهة سياحية مع أصدقائهم في قضاء الضلوعية"، موضحا أن "أعمار الشابين تتراوح بين 20 و21 عاما".

وأضاف أن "جثة أحدهم تم انتشالها من قبل فرق الانقاذ فيما يواصل الغواصون والشرطة النهرية، عمليات البحث لانتشال جثة الشاب الثاني".

وتشهد عدة محافظات في البلاد حوادث غرق بسبب انعدام وقلة المسابح النموذجية، ما يدفع الشباب والصبية لممارسة هواياتهم في الأنهر والجداول الخطيرة.