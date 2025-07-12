خلال كيمن محكم.. الحشد يطيح بأحد المتعاونين مع "داعش" غرب كركوك

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم السبت، الإطاحة بأحد المتعاونين مع تنظيم "داعش"، خلال كيمن محكم غرب محافظة كركوك.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء الـ 61 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتعاونين مع تنظيم داعش الإرهابي، خلال كمين محكم غرب محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أن "العملية جاءت خلال معلومات استخباراتية دقيقة"، مبيناً أن "المتهم (ن.س.س) اعترف خلال التحقيقات الأولية بوجود تواصل مع عناصر من داعش، وتورطه في الترويج لأفكار حزب البعث المنحل".

ووفقاً للبيان، فإن والد المتهم كان يشغل منصباً قيادياً في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى "اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحقه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".