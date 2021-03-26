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خلال أقلّ من أسبوع.. "حوت الناصرية" يبتلع "إرهابيا" آخر محكوما بالأعدام

Category: أمـن

Date: 2021-03-26T08:24:55+0000
خلال أقلّ من أسبوع.. "حوت الناصرية" يبتلع "إرهابيا" آخر محكوما بالأعدام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة جديدة داخل سجن الناصرية المركزي لمدان بقضايا الأرهاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أحد النزلاء من اهالي محافظة البصرة يبلغ من العمر 32 عاما، ومحكوم بالإعدام شنقا وفق أحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، أن "سبب الوفاة يعود لازمة صحية تعرض لها السجين"، لافتا إلى أن "قوة خاصة من شرطة التسفيرات قامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي تمهيدا لتسليمها إلى ذويها".

يأتي هذا في وقت توفي فيه يوم الأربعاء 24 من شهر آذار/مارس الجاري أحد النزلاء من اهالي العاصمة بغداد يبلغ من العمر 38 عاما ومحكوم بالإعدام شنقا مرتين وفق أحكام المادة الـ4 من قانون مكافحة الإرهاب  داخل سجن الناصرية المركزي المعروف بسجن "الحوت"، ووفقا لمصدر أمني مسؤول فإن المدان المتوفى من الإرهابيين "الخطيرين جدا".

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