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خلال أقل من ساعتين.. تسجيل ثاني حالة انتحار في العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T16:39:50+0000
خلال أقل من ساعتين.. تسجيل ثاني حالة انتحار في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بإقدام فتاة مراهقة على الانتحار شمالي المحافظة، وهو ثاني حادث يسجله العراق في أقل من ساعتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، أقدمت على الانتحار في حضيرة الأبقار داخل منزلها بإحدى قرى قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية نقلت الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وفتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر أمني، بانتحار فتاة مراهقة عمرها 16 سنة شنقاً في منزلها ببعقوبة بمحافظة ديالى.

واوضح أن "الفتاة من اسرة متعففة"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب الانتحار".

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