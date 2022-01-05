خلال أقل من ساعة.. هجوم ثاني يستهدف التحالف في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باستهداف إمدادات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية، بهجوم جديد هو الثاني من نوعه خلال اقل من ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل دون اصابات تذكر".

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بتعرض رتل تحالف لوجستي للتحالف الدولي الى هجوم جديد جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة المثنى دون اصابات تذكر"، موضحا أن "العبوة انفجرت اثناء عبور الرتل".

وامس الثلاثاء، تعرض رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي إلى استهداف بواسطة عبوة محلية الصنع ضمن جنوبي محافظة بغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "التفجير لم يخلف أية إصابات بشرية بين صفوف أفراد الرتل ليُكمل مسيره إلى وجهته المقصودة".