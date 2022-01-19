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خلال عملية ثأر.. مقتل 3 ارهابيين شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-19T05:24:08+0000
خلال عملية ثأر.. مقتل 3 ارهابيين شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية نوعية في منطقة شاطئ التاجي شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، وامتازت في الدقة والمهنية في أداء الواجب، وأجريت من قبل قوة من جهاز الأمن الوطني وبإسناد من كتيبة الاستطلاع المسلح في قيادة عمليات بغداد وفوج حشد الطارمية".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت ثأرا لروحي الشهيدين اللذان ارتقتيا يوم أمس على يد هؤلاء الإرهابيين الثلاثة"، لافتة إلى أن "قوات الأمن ستكون بالمرصاد وفي كل مكان لأي محاولة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار".

ويوم أمس، أفاد مصدر أمني مسؤول بسقوط ضحيتين من بين صفوف عناصر الحشد العشائري (مقاتلون سُنّة مناهضون لتنظيم داعش) بهجوم شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن العنصرين لقيا حتفهما بتعرض من قبل مسلحين يعتقد انتماؤهم لداعش، وذلك ضمن بساتين شاطئ التاجي شمالي بغداد.

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