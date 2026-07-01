خلال شهر.. ضبط 10كغم من المخدرات وتفكيك 12 شبكة لترويجها في البصرة

شفق نيوز- البصرة

كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة، يوم الأربعاء، حصيلة عملياتها من ضبط المواد المخدرة وتفكيك الشبكات المروجة لها خلال شهر واحد فقط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها نفذت العديد من العمليات الاستخبارية والميدانية خلال شهر حزيران/ يونيو المنصرم، "وحققت نتائج نوعية أسهمت في توجيه ضربات موجعة لعصابات الإتجار بالمخدرات".

وبينت أنه تم إلقاء القبض على 243 متهماً، بينهم 17 متهماً أجنبياً واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القرارات القضائية الأصولية.

كما أسفرت العمليات، بحسب البيان، عن ضبط 10 كيلوغرامات من مختلف المواد المخدرة إلى جانب تفكيك 12 شبكة إجرامية تنشط في تجارة وترويج المخدرات من بينها شبكة دولية، فضلاً عن ضبط 22 قطعة سلاح متنوعة.

وأكدت المديرية استمرار عملياتها الأمنية والاستخبارية في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات "وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة".