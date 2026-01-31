خلال شهر.. اعتقال 150 متهما بينهم ارهابيون وتجار مخدرات في عموم العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، عن حصيلة أهم العمليات النوعية له خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكداً اعتقال 137 مطلوبا بتهم الإرهاب والاتجار بالمخدرات.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة أهم العمليات النوعية خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أسفرت عن اعتقال (16) متهماً بالإرهاب، و(34) تاجراً ومروّجاً للمخدرات، و(87) متهماً بالابتزاز والتهديد، فضلاً عن عمليات نوعية أخرى نفذها أبطال الجهاز في مختلف محافظات البلاد".

من جانبها أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية، أن المفارز المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وفق معلومات دقيقة تم نصب سيطرات مفاجئة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد تمكن من خلالها عناصر قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 13 من تجار ومروجي المخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد".

وبينت أن "هذه العمليات جاءت في هذا الأسبوع فقط، حيث تم ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة مختلفة وتم تسليمهم مع المواد أصولياً إلى الجهات المختصة أصولياً".