خلال ٤ سنوات.. القبض على ٢٣٣٨ متهما في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-03-07T20:17:09+0000

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ميسان، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على ٢٣٣٨ متهما من قبل شعبة مكافحة الإجرام في المحافظة، خلال السنوات الأربع الماضية. وأبلغ المصدر، وكالة "شفق نيوز، أن "الاحصائية بدأت منذ عام 2017 الذي سجل اعتقال (702) متهما". وأضاف أن "عام 2018 سجل اعتقال (779)، و2019 فقد سجل اعتقال (486)، في حين سجل عام 2020 اعتقال (371)"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت في عام 2021 أكثر من 100 متهم حتى الآن". ونوه المصدر، إلى أن "مكتب مكافحة إجرام ميسان سجل خلال هذه الأعوام، تفكيك خمس عصابات مختصة بتجارة الأعضاء البشرية، وتسجيل 45 حالة سرقة عجلة".

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