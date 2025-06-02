خلال أسبوع. إحباط محاولات تهريب أربعة أطنان خمور في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بأن شرطة المحافظة تمكنت من إحباط ست عمليات تهريب للمشروبات الكحولية خلال أسبوع واحد، وضبطت خلالها أكثر من أربعة أطنان من الخمور المهربة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة في محافظة صلاح الدين أحبطت، خلال الأيام السبعة الماضية، ست عمليات تهريب منفصلة لمشروبات كحولية، في إطار حملتها لمكافحة تهريب المواد الممنوعة عبر السيطرات".

وأوضح أن "آخر تلك العمليات نُفذت اليوم الاثنين، من قبل مفارز شؤون السيطرات في سيطرة الشهيد اللواء ضيف خليف عند مفرق الشرقاط، حيث تم ضبط عجلة نوع شفروليه بيضاء محملة بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة"، مشيراً إلى أن "العجلة كانت معدّة للتهريب وتم استيقافها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف المصدر أن "من بين العمليات الست، كانت هناك عملية بارزة في سيطرة قضاء طوز خورماتو، حيث تم ضبط سيارة نوع (تاهو) موديل 2024 تم تحويرها خصيصاً لتهريب الخمور، إذ عُثر بداخلها على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مرتفعة الثمن"، مبيناً أن "السائق تم اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأكد أن "العملية المنفذة اليوم في الشرقاط تُعد السادسة، وقد رفعت إجمالي كميات الخمور المصادرة خلال هذا الأسبوع إلى أكثر من أربعة أطنان"، لافتاً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة مصادر التهريب وخطوط الإمداد.

وكانت قيادة شرطة صلاح الدين قد أكدت في بيان، في وقت سابق اليوم، التزامها بمواصلة جهودها لفرض القانون ومنع تهريب المواد الممنوعة، مشددة على أن "القوات الأمنية ستبقى العين الساهرة على أمن واستقرار المحافظة".