خلال أسبوع.. الإعلام الأمني: قتل واعتقال 88 إرهابياً بمناطق متفرقة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عن قتل 7 إرهابيين والقبض على 81 من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة القوات البرية واصلت جهودها الميدانية بواسطة قيادات العمليات والفرق، وكانت حصيلة عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات وخلال اسبوع للفترة من 14 ولغاية 21 أيار 2021، إلقاء القبض على 81 من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب".

واضافت، "كما عثرت على 87 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، اضافة الى 18 وكراً و مخبأ و76 كدس عتاد واسلحة المتنوعة".

ووفقا للبيان فأن "القوات قتلت 7 إرهابيين، وعثرت على 8 أسلحة خفيفة و5 أخرى متوسطة، فضلا عن العثور على 14 صاروخا مختلف الانواع والاحجام، فيما عثرت أيضاً على 116 مقذوفا مختلف العيارات، و4 دراجات نارية و9 اجهزة موبايل و3 منصات لاطلاق الصواريخ، فيما أحبطت 63 عملية تهريب وألقت القبض على 4 متسللين على الحدود العراقية السورية".

كما عثرت بحسب البيان، على "24 حاوية عتاد 12.5 ملم و143 كغم من مادة الـC4 الشديدة الانفجار، حيث تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا وجرى تسليم الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".