سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال أسبوع.. الإعلام الأمني: قتل واعتقال 88 إرهابياً بمناطق متفرقة

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T13:23:13+0000
خلال أسبوع.. الإعلام الأمني: قتل واعتقال 88 إرهابياً بمناطق متفرقة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عن قتل 7 إرهابيين والقبض على 81 من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة القوات البرية واصلت جهودها الميدانية بواسطة قيادات العمليات والفرق، وكانت حصيلة عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات وخلال اسبوع للفترة من 14 ولغاية 21 أيار 2021، إلقاء القبض على 81 من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب".

واضافت، "كما عثرت على 87 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، اضافة الى 18 وكراً و مخبأ و76 كدس عتاد واسلحة المتنوعة".

ووفقا للبيان فأن "القوات قتلت 7 إرهابيين، وعثرت على 8 أسلحة خفيفة و5 أخرى متوسطة، فضلا عن العثور على 14 صاروخا مختلف الانواع والاحجام، فيما عثرت أيضاً على 116 مقذوفا مختلف العيارات، و4 دراجات نارية و9 اجهزة موبايل و3 منصات لاطلاق الصواريخ، فيما أحبطت 63 عملية تهريب وألقت القبض على 4 متسللين على الحدود العراقية السورية".

كما عثرت بحسب البيان، على "24 حاوية عتاد 12.5 ملم و143 كغم من مادة الـC4 الشديدة الانفجار، حيث تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا وجرى تسليم الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

related

الإعلام الأمني يعلن قتل 5 إرهابيين وتدمير اعتدة وأسلحة في حمرين

Date: 2021-04-12 16:16:33
الإعلام الأمني يعلن قتل 5 إرهابيين وتدمير اعتدة وأسلحة في حمرين

الاعلام الامني يتحدث عن اصابة 16 منتسباً بينهم ضباط قرب الخلاني

Date: 2020-02-25 20:13:48
الاعلام الامني يتحدث عن اصابة 16 منتسباً بينهم ضباط قرب الخلاني

السلطات العراقية توضح حقيقة انفجار في كركوك

Date: 2019-08-27 22:36:15
السلطات العراقية توضح حقيقة انفجار في كركوك

الإعلام الأمني يهاجم وكالات "مشبوهة" تبرر للهجمات على المناطق السكنية

Date: 2020-11-21 14:10:46
الإعلام الأمني يهاجم وكالات "مشبوهة" تبرر للهجمات على المناطق السكنية

سقوط صواريخ بعين الأسد في الأنبار

Date: 2019-12-03 19:09:50
سقوط صواريخ بعين الأسد في الأنبار

مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

Date: 2019-12-15 10:40:03
مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

Date: 2019-06-17 23:05:37
سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي

تطهير آلاف الدوانم في سامراء وضبط عشرات العبوات بالانبار

Date: 2021-04-13 15:17:09
تطهير آلاف الدوانم في سامراء وضبط عشرات العبوات بالانبار