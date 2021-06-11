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خلال أسبوع.. الداخلية العراقية تعلن اعتقال قرابة الفي متهم بينهم "إرهابيون"

Category: أمـن

Date: 2021-06-11T14:26:36+0000
خلال أسبوع.. الداخلية العراقية تعلن اعتقال قرابة الفي متهم بينهم "إرهابيون"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، عن القاء القبض على قرابة الفي شخص بتهم مختلفة بينها "الارهاب"، خلال اسبوع واحد.

وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 2021/6/3 ولغاية 2021/6/10، كانت القاء قبض على 924 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة بينها الإرهاب".

واشارت الى "القبض على 286 متعاطياً ومروجاً للمخدرات، اضافة الى القبض على 3 مبتزين الكترونيين".

ولفتت الى "انقاذ 3 اشخاص حاولوا الانتحار، وضبط اسلحة غير المرخصة عدد 36، فضلا عن القبض على 15 شخصا لارتكابهم الدكة العشائرية".

واوضحت أنه "تم العثور على 3 اكداس عتاد ومتفجرات".

ونوهت الى القيام بـ"حملتي تبرع بالدم وحملة امنية توعوية، فضلا عن حملة تعفير ضد فيروس كورونا، وزيارة عوائل شهداء".

ولفتت الى "القبض على 225 مخموراً و516 متسولاً، وضبط 1084 مركبة مخالفة، فضلا عن ضبط 54 عجلة تحمل مواد ممنوعة".

واشارت الى "انتشال 8 جثث لاشخاص تعرضوا للغرق"، منوهة بـ"القبض على 38 من مخالفي تعليمات الاقامة، وحجز 330 دراجة نارية".

ولفتت الى "معالجة 22 عبوة ناسفة، والعثور على 3 اكداس عتاد".

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