الوجبة الثانية.. 1000 "داعشي" سينقلون للعراق باشراف أميركي خلال الساعات المقبلة

كشف مصدر أمني، يوم السبت، عن نقل نحو 1000 سجين من عناصر داعش إلى العراق، خلال الساعات المقبلة، في ثانية وجبة منذ صدور القرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الارهاب، سيقوم بنقل السجناء بعدها إلى اماكن متفرقة ومحصنة في بغداد والمحافظات، بحضور فريق من وزارة العدل العراقية، وتحت غطاء جوي من قبل القوة الجوية العراقية".

في حين كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، عن وجود "مبادرة" تقدم بها الجانب العراقي، أفضت لاستقبال عناصر تنظيم داعش المتواجدين في السجون السورية، داخل الأراضي العراقية.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقّع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنّفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم داعش وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.

وسبق وأن أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان قاسم عيسى، يوم الجمعة، أن المحافظة لن تعترض في حال تم اختيارها لإيواء وجبة من الـ7000 عنصر من تنظيم داعش.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني مطّلع بأن المعلومات المتداولة بشأن نقل أكثر من 3000 إرهابي من سجناء الاتفاق الثلاثي (العراقي – الأميركي – السوري) إلى سجن الناصرية المركزي (الحوت) لم تُحسم بشكل نهائي، إلا أن السجن يُعد مرشحاً بارزاً لاستقبال إحدى أكبر الوجبات من السجناء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "سجن الحوت يضم حالياً أكثر من 13 ألف نزيل محكوم بقضايا الإرهاب والجنايات، تتراوح أحكامهم بين السجن أكثر من خمس سنوات والإعدام، على الرغم من أن طاقته الاستيعابية المصمم بها لا تتجاوز إيواء 5 آلاف سجين، ما يعني أنه يعمل حالياً بأكثر من ضعف طاقته".

وأشار المصدر، إلى أن "العراق يتجه خلال الفترة المقبلة لافتتاح سجنين مركزيين كبيرين جديدين، من المتوقّع أن يستوعبا أكثر من 10 آلاف سجين في محافظتي واسط والديوانية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين إدارة المؤسسات الإصلاحية".