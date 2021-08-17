خلال ساعات.. ثاني هجوم يضرب رتلاً للتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، يوم الثلاثاء، بواسطة عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق السريع ضمن محافظة الأنبار".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف أضراراً أو إصابات.

وهذا ثاني هجوم من نوعه في غضون ساعات، بعد انفجار عبوة على رتل للتحالف شمالي بغداد، دون إصابات.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي لهجمات متكررة في الأشهر الأخيرة. وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.