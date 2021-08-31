خلال ساعات.. ثاني هجوم يضرب التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة مساء يوم الثلاثاء في محافظة بابل وسط العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة بابل".

وأشار المصدر إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وهذا ثاني هجوم من نوعه خلال ساعات، إذ انفجرت عبوة ناسفة على رتل للتحالف في محافظة الديوانية، ما تسبب بأضرار في إحدى الشاحنات.

وتتكرر الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي في العراق منذ أشهر. وتتهم واشنطن التي تقود التحالف المناهض لداعش، فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.