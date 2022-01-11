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خلال ساعات.. ثالث هجوم يستهدف الدعم اللوجستي للتحالف في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T18:30:41+0000
خلال ساعات.. ثالث هجوم يستهدف الدعم اللوجستي للتحالف في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الثلاثاء على رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا لصالح التحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية".

وأضاف أن الانفجار لم يخلف إصابات تذكر.

وهذا ثالث هجوم من نوعه اليوم الثلاثاء، بعد هجومين مماثلين في محافظتي بغداد والمثنى.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بصورة ملحوظة في الأيام القليلة الماضية ضد مستشاري التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق؛ إذ تتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

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