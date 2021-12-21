خلال ساعات.. ثالث هجوم يستهدف التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ انفجرت عبوة ناسفة مساء يوم الثلاثاء على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي في محافظة بابل وسط العراق، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة بابل".

وأضاف أن الهجوم لم يخلف إصابات أو خسائر تذكر.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه يوم الثلاثاء، إثر هجومين مماثلين في محافظتي البصرة والديوانية، إذ خلف أحد الهجومين أضرارا مادية في إحدى شاحنات الرتل.

وتتكرر الهجمات ضد قوات التحالف الدولي في العراق منذ أشهر طويلة. وتتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

وتأتي الهجمات رغم إعلان التحالف انتهاء مهامه القتالية في العراق بصورة رسمية ويواصل سحب قواته ومعداته القتالية من البلاد، على أن تستكمل عملية الانسحاب بحلول نهاية العام الجاري.