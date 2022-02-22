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خلال ساعات .. تفجير ثان يستهدف رتل دعم لوجستي في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-22T11:09:10+0000
خلال ساعات .. تفجير ثان يستهدف رتل دعم لوجستي في العراق

خلال ساعات .. تفجير ثان يستهدف رتل دعم لوجستي في العراق 

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