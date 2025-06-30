خلال ساعات.. بغداد تسجل ثاني حالة انتحار

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار جديدة بعد ساعات من تسجيل حالة مشابهة بالعاصمة العراقية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً من مواليد 2005 أقدم على الانتحار عبر شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة حي أور ببغداد".

وأشار المصدر، إلى أن أسباب الانتحار لم تُعرف حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من انتحار شاب تولد 2000 بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل مجمع السلام ضمن منطقة شهداء البياع وسط بغداد، حيث يعمل حارس أمن في المجمع ذاته، بحسب ما أفاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.