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خلال ساعات.. بغداد تسجل ثالث حالة انتحار لفتاة

Category: أمـن

Date: 2022-05-10T20:50:52+0000
خلال ساعات.. بغداد تسجل ثالث حالة انتحار لفتاة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بتسجيل العاصمة بغداد حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وهي ثالث حالة تسجل خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة (ز.ح) تولد ٢٠٠٥ اقدمت، مساء اليوم، على الانتحار باسلوب الشنق داخل دارها ضمن منطقة الامين الثانية، شرقي بغداد".

واشار المصدر الى أن "الجهات المعنية المسجلة للحادث لم تتمكن من تصوير الجثة بسبب عدم موافقة ذويها"، مشيرا الى "نقلها لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

واستفاقت العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء، على حالتي انتحار لفتاتين وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز.

وفي تفاصيل الحادثين قال المصدر إن "المدعوة (د.ع) من مواليد العام 1998 انتحرت بأسلوب إطلاق على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة الدوانم في جانب الكرخ من بغداد، دون معرفة أسباب الانتحار، وفقا للمصدر.

وفي حادث ثانٍ مماثل أشار المصدر ذاته إلى انتحار فتاة مواليد العام 2004 بأسلوب اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة حي تونس شمالي العاصمة بغداد.

وإلى الجنوب من العاصمة، حيث محافظة بابل والتي أعلنت قيادة شرطة فيها عن إنقاذ فتى يبلغ من العمر ١٦ عاماً من محاولة إنتحار عن طريق إعتراض العجلات المارة بجسده على الشارع العام (حلة - بغداد)، ضمن قاطع المحاويل شمالي المحافظة .

وأضافت القيادة، في بيان رود الى وكالة شفق نيوز، أن عملية إنقاذ الفتى تمت بعد مشاهدته من قبَل مفرزة تابعة لمركز شرطة تونس ، لتبادر وعلى الفور للقيام بواجبها الوظيفي ومنعه من الإنتحار، عازية سبب إقدام الفتى على الإنتحار الى "مشاكل عائلية يعاني منها بحسب إدعاءه"، وأكدت "إتخاذ مايلزم من الاجراءات القانونية".

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