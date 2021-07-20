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خلال ساعات.. انفجار ثانٍ يضرب مدينة الناصرية

Category: أمـن

Date: 2021-07-20T20:15:23+0000
خلال ساعات.. انفجار ثانٍ يضرب مدينة الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة مساء الثلاثاء وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، في ثاني هجوم من نوعه خلال ساعات قليلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة حي اريدو وسط مدينة الناصرية، مستهدفة منزل شقيقين يعملان في مكتب محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، وهما على صلة قرابة عائلية مع الأخير".

وأضاف المصدر أن الانفجار خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات بشرية.

وأشار إلى "قوة أمنية داهمت شقة وسط الناصرية واعتقلت شخصين اثنين بتهمة زرع العبوات الناسفة"، مبينا أن القوات الأمنية اقتادت المتهمين إلى مركز احتجاز خاص.

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال ساعات في الناصرية، إذ انفجرت عبوة ناسفة بمنطقة حي المتنزه وسط مدينة الناصرية مستهدفة منزل الناشط البارز بتظاهرات ذي قار سلام العصمي، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وبين المصدر، أن "الانفجار تسبب بإضرار مادية في منزل العصمي، دون أن يخلف اي إصابة بشرية".

واغتال مسلحون مجهولون قبل عام من الآن علي العصمي وهو شقيق صاحب المنزل المستهدف سلام العصمي.

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