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خلال ساعات.. انتحار امرأة وإنقاذ محاولة مشابهة لفتاة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-12T07:06:11+0000
خلال ساعات.. انتحار امرأة وإنقاذ محاولة مشابهة لفتاة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بانتحار امرأة تحت ظروف غامضة في ناحية جديدة الشط، فيما أنقذت قوة أمنية محاولة مشابهة لفتاة في بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها في ناحية جديدة الشط، (25 كم شمال غرب بعقوبة) لأسباب غامضة".

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف أسباب وملابسات الحادث".

على صعيد متصل، أنقذت المفرزة المرابطة على جسر الشريف التابعة لفوج طوارئ ديالى الثالث، فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في نهر ديالى من أعلى جسر الشريف في مدينة بعقوبة.

وذكر الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التقارير الإعلامية المثيرة عن حوادث ومحاولات الانتحار من شأنها أن تؤدي إلى زيادة انتهاج السلوكيات المؤدية إلى الانتحار حتى تصبح ظاهرة يعاني منها المجتمع".

يأتي ذلك في وقت سجلت ديالى لوحدها، أكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار، وبهاتين الحالتين ارتفع العدد إلى 32، خلال العام الحالي، وغالبا ما تكون أسباب ودوافع الإقدام على الانتحار في المحافظة، مشكلات نفسية أو اجتماعية أو معيشية.

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