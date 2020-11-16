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خلال ساعات.. انتحار امرأة ثانية والعثور على جثة ثالثة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-16T04:45:53+0000
خلال ساعات.. انتحار امرأة ثانية والعثور على جثة ثالثة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار امرأة ثانية والعصور على جثة امرأة ثالثة في العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال ساعات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المدعوة (ح.ك) تولد ١٩٨٧ أقدمت، فجر اليوم، على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسها داخل منزلها ضمن حي كرارة بمنطقة الدور، جنوبي بغداد".

وأوضح المصدر، أن "المعلومات الاولية تشير إلى أن سبب الانتحار خلاف عائلي مع زوجها"،  لافتا الى "طلب الشكوى ضد الزوج من قبل ذويها".  

وفي السياق، ذكر المصدر، أن "قوة امنية عثرت، فجر اليوم، على جثة امرأة تبلغ من العمر مايقارب الـ٣٥ عاماً ضمن قرية السعادة بمنطقة المعامل، جنوبي بغداد"، موضحاً أن "الجثة كانت متفسخة ومجهولة الهوية".

وشهدت المنطقة الزراعية في الدورة، (جنوبي بغداد)، في ساعة متقدمة من ليل أمس، حادثة انتحار لفتاة تولد ١٩٩٤ عبر اطلاق النار على نفسها باتجاه رأسها من سلاح نوع مسدس داخل منزلها.

جدير بالذكر أن مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قال مطلع الشهر الحالي، إن التقارير الأخيرة لحالات الانتحار في العراق عام 2018 بلغت 518 وفي 2019 بلغت 588".

واضاف ان "نسب الانتحار ارتفعت بعد الحرب ضد الارهاب في اعوام 2018 و 2019، موضحا أن حالات الانتحار ارتفعت في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

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